Chrome使用中に「無料でGPT-4とチャットしましょう！」「Bingを規定の検索エンジンに設定しましょう」というポップアップを表示する機能がWindowsに追加されウイルスを疑うユーザーも出現

Chromeの使用中に「無料でGPT-4とチャットしましょう!」「Bingを規定の検索エンジンに設定しましょう」といった内容のポップアップを表示する機能がWindowsに追加されました。ポップアップ表示機能はMicrosoftが追加した正規の機能ですが、「このポップアップはマルウェアでは?」と不安に感じるユーザーも出現しています。 Microsoft confirms Bing pop-up ads in Chrome on Windows 11 & Windows 10 https://www.windowslatest.com/2024/03/15/microsoft-confirms-bing-pop-up-ads-in-chrome-on-windows-11-windows-10/ 海外メディアのWindows Latestが公開した「問題のポップアップが表示された画面」のスクリーンショットが以下。Chromeの起動中に画面右下にポップアップが表示されていることが分かります。

・関連記事

EdgeがChromeで開いたタブを盗み取る謎現象が発生しているとの報告 - GIGAZINE



EdgeがChromeのタブ内容やデータを盗み取るバグの修正が完了したとMicrosoftが報告 - GIGAZINE



Edgeに「Chromeのダウンロードを中止するように必死で促す新機能」が追加、実際の画面はこんな感じ - GIGAZINE



MicrosoftのEdgeを使用してChromeをダウンロードすると中止するように促す警告が何回も表示される - GIGAZINE



EdgeでChromeをダウンロードするユーザーに「なんで?」と尋ねるポップアップが表示される - GIGAZINE



「まだFirefoxなんか使ってるの?」とMicrosoftが煽りはじめたと話題 - GIGAZINE



2024年03月18日 13時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.