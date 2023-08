「PCの輸入にはライセンスが必要」とインド政府が突如発表するもAppleやSamsungが輸入を即ストップして施行は3カ月延期に

インド政府は2023年8月3日に、PCの輸入に制限を設け、免許取得の義務付けを即時施行すると発表しました。しかし、この輸入制限を受けてDellやApple、Samsungなどが直ちにすべての新規輸入をストップして混乱が生じたため、インド政府は施行を3カ月遅らせると発表しました。 India delays laptop import restrictions order by three months after uproar | TechCrunch https://techcrunch.com/2023/08/04/india-delays-laptop-import-restrictions-order/

・関連記事

Googleが「インドの独占禁止法当局がAmazonを守るためだけにビジネスモデルの変更を命じてきた」と非難 - GIGAZINE



Amazonが2030年までに2兆円超をインドに投資する計画を発表 - GIGAZINE



インドの教科書から進化論や元素周期表が突然削除される、4500人以上の科学者や教師が反対を表明 - GIGAZINE



Twitter・Google・AppleなどがインドのIT規則改正に懸念を表明し「報道の自由の侵害」と批判 - GIGAZINE



アニメ配信サイト「Crunchyroll」はさらなる成長を目指してインドを狙っている - GIGAZINE

2023年08月07日 12時45分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.