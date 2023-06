2023年06月27日 12時30分 ハードウェア

Google Pixel Foldが使用開始4日で壊れたという報告、画面保護に難ありか



Googleが2023年7月に発売する折りたたみスマートフォン「Google Pixel Fold」に、早くも折りたたみに起因する問題で壊れたという報告が上がっています。



この報告はIT系ニュースサイト・Ars Technicaのロン・アマデオ氏によるもの。使用期間は壊れるまでわずか4日で、アマデオ氏は「2倍の明るさで燃える炎は、2倍の速さで燃え尽きます」と記しています。





アマデオ氏によると、Pixel Foldは机の上に置いていて、ときどき触っていたものの、落としたり大量の砂にまみれたりすることはなかったそうです。



使用開始から4日目、画面下部10ピクセルが反応しなくなり、輝度100%の真っ白な線が登場。その後、ディスプレイの左半分も反応しなくなり、1時間後には白いグラデーションが画面上方に向かって広がっていったとのこと。



アマデオ氏が示したPixel Foldの姿。確かに、画面下部寄りが真っ白になっています。





故障原因についてアマデオ氏は、フレキシブルOLED(有機ELディスプレイ)の表面を守るプラスチック層が途切れている端部からごくわずかなゴミが入り込み、ディスプレイを閉じたときの圧力によって、ゴミが押されてOLEDパネルに穴をあけたものと推測しました。



実際にアマデオ氏は、プラスチック層とベゼルとの間に露出したOLEDパネルに微少な穴を発見しています。





このほかに、プラスチック層とベゼルの高さがほぼフラットで、端末を折りたたんだときに向かい合うディスプレイ同士がほぼ全面的に接触するため、ゴミなどを挟み込んでしまったときにディスプレイにダメージを与えることになるとアマデオ氏は推測しています。



ただし、アマデオ氏はPixel Foldについて耐久性以外の部分では優れたデバイスであると評しています。



なおPixel Foldのレビューは海外ではThe New YorkTimesのレビューサイトであるWirecutterやThe Washington Post、IT系ニュースサイトのEngadgetやThe Verge、9to5google、PetaPixelなどにも掲載されていて、総じて性能面は褒められていますが、「価格の高さ」と「端末の重さ」が問題視されています。