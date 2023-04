2023年04月27日 10時28分 ハードウェア

Amazonが独自のヘルスケアサービス&ハードウェアを開発してきたHalo Healthを7月31日に閉鎖しスタッフを解雇&全デバイスを販売終了



2023年4月27日、AmazonがヘルスケアサービスのHalo Healthを7月31日をもって閉鎖することを発表しました。これに伴い、過去1年間にユーザーが購入したHalo Health関連のハードウェアは、全額払い戻しを受けることが可能となります。



Amazon discontinues Amazon Halo effective July 31

https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-halo-discontinued





Amazon closing Halo health division, lays off staff while offering hardware refunds | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/04/26/amazon-closing-halo-health-division-lays-off-staff-while-offering-hardware-refunds/





Amazon pulls the plug on Halo division, discontinues all devices - The Verge

https://www.theverge.com/2023/4/26/23699459/amazon-layoffs-halo-fitness-tracking-sleep-tracking



Amazonのスマートホームおよびヘルスケア担当ヴァイスプレジデントであるMelissa Cha氏は、「Haloプログラムを縮小するという難しい決定を下しました。これにより、一部の従業員が解雇されることとなります。近年、Haloはますます混雑するセグメントや不確実な経済環境などの影響で、大きな逆風に直面していました。我々の顧客はHaloの多くの側面を気に入っていますが、私たちはリソースを優先し、顧客への利益とビジネスの長期的な健全性を最大化する必要があります」というメールを従業員宛てに送信し、Halo関連ハードウェアの販売終了を明かしました。





これに伴い、Halo View、Halo Band、Halo Riseといった製品は払い戻しの対象となります。Halo Viewは2021年10月に発表されたばかりの有機ELディスプレイ搭載ヘルスケアトラッカーで、心拍数・歩数・睡眠スコア・血中酸素濃度・ワークアウトなどを計測可能というデバイス。Halo View、Halo Band、Halo Riseは記事作成時点ではAmazon上ですでに販売していませんが、一部のサードパーティー販売業者から引き続き入手可能だそうです。



Alexa搭載の家庭用見守りロボット「Astro」や子ども向けデバイス「Amazon Glow」などAmazon新製品発表まとめ - GIGAZINE





海外メディアのTechCrunchはGoogleのStadiaが閉鎖した際に同じような返金対応を行っていたとして、「全額返金は顧客に対する善意のあらわれであり、関連サービスが閉鎖されてしまえばハードウェアが無価値になってしまうことを暗黙のうちに認めているようなものです」と指摘。なお、AmazonはHaloのサブスクリプションサービスの登録も停止し、前払いされている分については返金を行う予定です。



Halo Healthの閉鎖に伴い、同部門で働いていたスタッフも解雇されました。Amazonはアメリカおよびカナダの関連社員にはすでにすでに解雇通知を通達し、他の地域の従業員には現地のプロセスに従い通知を行うとしています。これに伴い、従業員団体との協議に時間がかかるケースや、影響を受ける従業員とのコミュニケーションに時間がかかる可能性もあるとしています。なお、解雇される従業員には退職金・医療保険給付・外部の就職サポートサービスなどを提供するとのことです。



なお、Amazonは2023年1月に1万8000人、3月に9000人の従業員を解雇しています。Amazonのハードウェア部門は1月の人員削減の際に大きな影響を受けており、Amazon Echo開発チームの多くが解雇されています。



Amazonが史上最多の1万8000人以上の解雇を開始、主に小売部門と人事部門に影響 - GIGAZINE





Amazonが1万8000人以上の人員削減に続き9000人以上の追加削減を行うことを発表 - GIGAZINE





Amazonの広報担当者であるKristy Schmidt氏はThe Vergeに対して「私たちは継続的に製品の進歩と顧客価値を提供する可能性を評価しており、それらの評価に基づいて定期的に調整を行っています。そして、2023年7月31日をもってAmazon Haloのサポートを終了するという難しい決断を下しました。我々は、顧客のためにHaloを構築するべく費やした技術と努力を非常に誇りに思っています。我々の優先事項は顧客の面倒を見ながらサポートすることです」とコメントしています。