2023年03月22日 13時00分 ネットサービス

Amazonが1万8000人以上の人員削減に続き9000人以上の追加削減を行うことを発表



2023年1月に1万8000人以上の従業員を解雇したAmazonが、さらに9000人以上の追加削減を行うことを2023年3月20日に発表しました。今回の従業員削減の影響を受けるのはクラウドコンピューティングサービスのAmazon Web Services(AWS)やライブストリーミングサービスのTwitch、広告、人事に携わる従業員です。



2022年11月以降、Amazonは世界経済の低迷やAlexa事業の不振などを背景にハードウェアやサービス、人事、小売部門の従業員合計1万8000人以上の解雇を行っています。



さらにAmazonは2023年3月20日に9000人以上の従業員を対象とした追加削減を行うことを発表し、解雇の対象者に電子メールでの通知を行いました。



Amazonのアンディー・ジャシーCEOは今回の従業員削減に関して「Amazonが現在直面している不確実な経済と、将来直面する不確実性を考慮して、私たちはコストと人員をより合理化することを選択しました」と述べました。また、「今年のAmazonの年間計画の最優先事項は、顧客の生活とAmazon全体を有意義に改善しながら、より会社全体をスリムにすることでした」と振り返っています。



今回解雇の対象となる従業員は主にAWSやTwitch、広告、人事部門の従業員です。Twitchのダン・クランシーCEOは「私はTwitchの従業員に、従業員の規模を縮小するという困難な決断を下し、結果として400人以上の従業員に別れを告げなければならないことを共有しました」と述べています。





また、クランシー氏は「多くの企業と同様に、当社の事業は経済停滞の影響を受けており、ユーザーと収益の成長は我々の期待に追いついていません。今後もビジネスを持続させるために、私たちは従業員の規模を縮小することになりました」と発表しています。



Amazonの広報担当は、AmazonがAWSや広告、人事部門の従業員をどのような割合で削減するのかを明かしていません。



なお、Amazonは2022年の通年の営業利益が122億ドル(約1兆5700億円)で、2021年の249億ドル(約3兆2000億円)を下回ったことを報告しています。また、純損失は27億ドル(約3470億円)と、2014年以来となる赤字を記録したことが明らかになっています。