2024年02月07日 16時00分 メモ

Amazonが薬局部門とヘルスケア部門で数百人を解雇



Amazonが薬局部門「Amazon Pharmacy」とヘルスケア部門「One Medical」の従業員数百人を解雇したことが明らかになりました。



Amazon PharmacyはAmazonがアメリカで展開している薬品販売事業で、ユーザーは「定期的に薬品を自動配達」「薬剤師への24時間相談サービス」といったサービスを受けられます。





また、One Medicalはオンライン診療などの遠隔医療サービスを提供する部門で、もともとは独立した企業でしたが2022年7月にAmazonに買収されて以降はAmazonの一部門としてサービスを展開しています。



Amazonのヘルスケア部門シニアヴァイスプレジデントを務めるニール・リンジィ氏によると、AmazonはAmazon PharmacyとOne Medicalの従業員数百人を削減したとのこと。リンジィ氏は人員削減に際して「我々は人々の健康維持を支援するためにリソースを再配置可能な点を特定しました。この再配置により、あらゆる年齢層のユーザーに直接影響を与える発明や技能に投資することができます」とコメント。さらにリンジィ氏は「Amazonのヘルスケア部門全体においてユーザーから非常に強い肯定的なフィードバックを受けている」と述べ、ヘルスケア部門そのものへの投資は継続する姿勢を示しています。



なお、Amazonは2023年1月頃から大規模な人員削減を進めており、2023年1月18日には1万8000人超えの人員削減計画を開始。さらに2023年3月20日には追加で9000人の人員削減を実施することを発表していました。人員削減計画はヘルスケア部門にも及んでおり、2023年7月にはヘルスケアサービスやハードウェアを開発していきたHalo Healthを閉鎖しています。



