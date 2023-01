2023年01月29日 20時00分 サイエンス

新型コロナワクチンがなければ死者は4倍になっていたとのシミュレーション結果が報告される

by Elvert Barnes



アメリカでは、2023年1月24日時点での新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による死者数が110万人を突破しており、世界で最も多くの犠牲者を出しています。世界に先駆けてワクチンを開発し、国を挙げてワクチン接種を進めたアメリカでこれほどの死者が出ているのを見ると「結局ワクチンには意味がなかったのでは?」と疑問に思う人もいるかもしれませんが、もしワクチンがなければアメリカでの死者数は4倍にも膨れ上がっていたとする研究結果が報告されました。



Two Years COVID Vaccines Prevented Millions Hospitalizations Deaths | Commonwealth Fund

https://doi.org/10.26099/whsf-fp90



US COVID death toll would be 4X higher without vaccines, modeling study finds | Ars Technica

https://arstechnica.com/science/2022/12/us-covid-death-toll-would-be-4x-higher-without-vaccines-modeling-study-finds/



アメリカでは、2020年12月に新型コロナウイルスワクチンの接種が始まって以来6億5500万回以上の接種が行われ、人口の80%が少なくとも1回の接種を受けています。こうしたワクチン接種プログラムの効果を検証すべく、イェール大学感染症モデリング・分析センターのアリソン・P・ガルヴァーニ氏らのチームは、COVID-19のパンデミックとワクチンの影響をモデル化してシミュレーションを行いました。





研究チームが使用した「COVID-19の年齢層別・病原体ベースモデル」には年齢別のCOVID-19リスク、アメリカの人口統計、併存疾患の有病率、パンデミック政策や人々の移動を考慮した接触パターン、ワクチンの効果、ワクチン接種や感染により獲得された免疫の減少など、さまざまなパラメータが含まれています。また、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)としてはオリジナルの武漢株に加えて、イオタ株、アルファ株、ガンマ株、デルタ株、オミクロン株の5つの変異株が想定されました。



このモデルを使って、もしワクチンがなかったらどうなるかの「反実仮想シナリオ」と、実際に観察されたパンデミックの軌跡を比較するシミュレーションを行った結果、新型コロナウイルスワクチンの接種が始まった2020年12月から2022年11月までの間に、ワクチン接種が行われたことで325万人の死亡が防がれ、1億1985万件の感染や1860万件の入院が回避されたことが分かりました。



以下は、アメリカにおける人口10万人当たりのCOVID-19感染者(オレンジの線)とワクチン接種なしシナリオ(青破線)を比較したグラフです。





同期間におけるCOVID-19の死者数は79万8000人、感染症例は8200万件、入院数は480万件であったことを踏まえると、ワクチンがなければ死者は4.1倍、感染者は1.5倍、入院者数は3.8倍になり、追加で必要な医療費は1兆ドル(約130兆円)に上ったと推測されます。



今回のシミュレーションにより、ワクチンで数千万件のCOVID-19の感染が予防されたことが分かりましたが、これは数値以上に意義のあるものだとされています。なぜなら、COVID-19にはたとえ回復しても認知機能などに長期的な影響が及ぶ「ロングCOVID」や、体力低下などのリスクがあるからです。



複数の変異株の発生を踏まえると、ワクチン接種プログラムの効果はより顕著なものになります。特に、オミクロン株は免疫をくぐり抜ける能力が高く、この変異株の登場によりCOVID-19の症例数は急上昇しましたが、ワクチンにより感染者の入院や死亡も食い止められました。「オミクロン株は軽症」との報告が一部で見られたのも、ワクチンがもたらした防御によるところが大きいと、ガルヴァーニ氏らは指摘しています。



その上で、研究チームは「前例のないペースでワクチンが開発・配備されたことで多くの命が救われ、COVID-19対策の規制がより安全に緩和され、企業や学校、その他の活動が再開されました。今後は、ワクチンの追加接種をいかに加速させるかが、将来的な重症患者や死者の発生を回避する上での基本になるでしょう」と結論付けました。