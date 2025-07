新型コロナワクチンの接種により人類全体の寿命がのべ1480万年も長くなったことが判明

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックが発生した際、製薬企業や研究者らの努力で迅速にCOVID-19ワクチンが開発され、国を挙げたワクチン接種キャンペーンが展開されました。学術誌の JAMA Health Forum に掲載された新たな論文では、COVID-19ワクチンの接種によって人類全体の寿命がのべ1480万年も長くなったとの推定結果が報告されました。 Global Estimates of Lives and Life-Years Saved by COVID-19 Vaccination During 2020-2024 | Health Policy | JAMA Health Forum | JAMA Network https://jamanetwork.com/journals/jama-health-forum/fullarticle/2836434

2025年07月30日 15時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article It turns out that COVID-19 vaccines have….