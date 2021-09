2021年09月13日 11時00分 サイエンス

ワクチン未接種だと新型コロナデルタ株への感染率が5倍&死亡率が11倍になるという研究結果



アメリカ国内の感染症対策を主導する疾病予防管理センター(CDC)が新型コロナウイルスのデルタ株について、「ワクチン未接種の場合は感染率が約5倍、入院確率が約10倍、死亡率が約11倍になるという研究結果を発表しました。



Monitoring Incidence of COVID-19 Cases, Hospitalizations, and Deaths, by Vaccination Status — 13 U.S. Jurisdictions, April 4–July 17, 2021 | MMWR

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7037e1.htm



Interim Estimates of COVID-19 Vaccine Effectiveness Against COVID-19–Associated Emergency Department or Urgent Care Clinic Encounters and Hospitalizations Among Adults During SARS-CoV-2 B.1.617.2 (Delta) Variant Predominance — Nine States, June–August 2021 | MMWR

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7037e2.htm



Effectiveness of COVID-19 mRNA Vaccines Against COVID-19–Associated Hospitalization — Five Veterans Affairs Medical Centers, United States, February 1–August 6, 2021 | MMWR

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7037e3.htm



Unvaccinated are 5X more likely to catch delta, 11X more likely to die | Ars Technica

https://arstechnica.com/science/2021/09/unvaccinated-are-5x-more-likely-to-catch-delta-11x-more-likely-to-die/



「従来株よりも潜伏期間が短くウイルス量も1000倍以上に増加する」という研究結果も報じられる新型コロナウイルスのデルタ株に対し、既存のワクチンが依然として有効だという研究結果をCDCが発表しました。CDCが発表した研究は、アメリカにおいてデルタ株が流行する前の2021年4月4日~6月19日と、デルタ株が流行した後の6月20日~7月17日の2つの期間において、各年齢層における感染率・入院確率・死亡率を算定するというものです。



感染率については、デルタ株の流行以前では未接種者の感染率は接種完了者に比べて約11倍になる(95%信頼区間は7.8~15.8倍)という結果が得られていましたが、デルタ株の流行以降では約4.6倍(95%信頼区間は2.5~8.5倍)という結果となりました。入院確率については流行以前では未接種者はワクチン接種完了者に比べ13倍(95%信頼区間は11.3~15.6倍)で、流行以降は10倍(95%信頼区間は8.1~13.3倍)。死亡率については流行以前では16.6倍(95%信頼区間13.5~20.4倍)、流行以降は11.3倍(95%信頼区間9.1~13.9倍)でした。





論文は「今回の調査結果は新型コロナウイルスに対するワクチンの効果が低下している可能性と、それでも入院や死亡に対する強力な効果が継続されているという可能性を示唆している」と記していますが、注意点も存在します。注意点の1つはデルタ株に対するワクチン効果の低下は65歳以上の高齢者でより大きくなるという点。救急科や緊急治療クリニックに搬送された成人感染者およそ3万3000人を調べた研究によると、18~74歳ではワクチンの有効性はおよそ89%でしたが、75歳以上では76%にとどまりました。また、5つの退役軍人医療センターに搬送された約1000人を調べた研究では、ワクチンは18~64歳の入院確率を95%引き下げるという結果が得られましたが、この入院確率の低下は65歳以上の場合では80%にとどまりました。



デルタ株の流行によって、アメリカでは2021年8月中旬から連日新規感染者数が10万人超、新規死亡者が1500人超となっており、バイデン政権は連邦政府職員に対するワクチン接種義務化などの対策強化を行っています。



バイデン大統領、連邦政府職員にワクチン接種義務化 コロナ対策強化 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル

https://www.asahi.com/articles/ASP9B34FLP9BUHBI009.html