優先すべきタスクの順番を決めるための計算方法

探せばいくらでも仕事があるような職場で、限られた時間とリソースの中で仕事をする上では、タスクの優先順位付けが欠かせません。そんな優先順位を3段階の簡単なプロセスで計算して決めるための手法を、エンジニアで起業家のジミー・ジョン氏が公開しました。 How To Prioritize Tasks ? · @jimmyislive https://jimmyislive.dev/posts/how-to-prioritize/ ◆1:そのタスクにはどんなメリットがあるのか? 3つのプロセスの中で最初の段階は、そのタスクをこなすと顧客や製品にどんなメリットがあるのかを考えて、プラスのスコアをつけることです。例えば、要望が多かった機能の追加や、競争上の優位性をもたらすもの、コスト削減につながるもの、納期の短縮が見込めるものがこれに該当します。 メリットを定量化するか、つまり具体的に何点のスコアをつけるのかは難しい問題ですが、次の3つの代数を用いてスコアを決めていきます。 ・即時的メリット:x ・短期的メリット:y ・長期的メリット:z すぐにメリットが得られる場合はプラスの高いスコアを付け、長い目で見たメリットの場合は低めに加点します。

・関連記事

自分のアイデアが持つ価値を正しく評価し優先順位をつける方法 - GIGAZINE



スタートアップでやるべきことの優先順位をつける方法とは? - GIGAZINE



たった1人の候補者ではなく最大5名までを「順位付け」して投票する新投票方式がスタート、何が狙いなのか? - GIGAZINE



タスクの優先順位を4つに分けて管理する「アイゼンハワー・マトリクス」とは? - GIGAZINE



仕事の優先順位をすばやく直観的に決定する方法 - GIGAZINE

2023年01月26日 06時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.