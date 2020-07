週休3日制を導入した企業が学んだ7つの教訓とは？

神が天地創造の7日目に休息を取ったという「 創世記 」のエピソードから、1800年代までは週6日労働が 一般的 でした。しかし、次第に週5日労働が一般的なものとなり、近年は日本マイクロソフトなどの週4日労働を 導入 する企業も現れています。そんな週4日労働について、ニュースサイトのInverseが実際に週4日労働を導入した企業のリーダーに質問した結果をまとめた「 週4日労働を導入してわかった7つのこと 」を報じています。 7 Lessons From Companies That Implemented a Four-Day Workweek https://www.inverse.com/innovation/7-lessons-from-companies-that-implemented-a-four-day-workweek ◆1:1週間の業務は4日に収まる 木工作品に関するニュースや商品レビューのサイトである Sawinery の創業者ロバート・ジョンソン氏によると、「従業員が仕事に集中している限り、1週間の業務は4日間で終えられます」とのこと。さらにジョンソン氏は、週4日労働は仕事量が多くなるものの、社交に対する欲求を十分満たすことができると述べて、「労働時間について見直し、従業員に時間の余裕を与え、会社に対する忠誠心と仕事や責任に対する熱意を持てるように促すことを強く勧めます」とコメントしました。 ◆2:従業員の集中力が高まる 「従業員がより集中するようになった」と語るのは、ソリティアなどの無料ゲームを提供する Solitaired のニール・タパリア氏。Solitairedでは「1日最大10時間の週4日労働」が実践されており、金・土・日が休みとのこと。金曜日を新たに休日にした結果、従業員同士のコミュニケーションとコラボレーションが素晴らしく良くなり、チームメンバーはより集中するようになったそうで、「我々は厳しい時間制限の中で目標指向の仕事をすると、優先順位をつけて集中するようになると学びました」とタパリア氏は語っています。

2020年07月12日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

