落ち込んだ気分の改善や不安の解消に効果的な呼吸法とは？

呼吸は人間が生きている限り常に行われるものですが、ほとんど意識されることはありません。しかし、呼吸の方法を意識することでストレスを軽減したり、気分を落ち着かせたり、不安を解消したりできるとされています。そんな気分の改善に効果的な呼吸法について、スタンフォード大学の研究者らが紹介しています。 Brief structured respiration practices enhance mood and reduce physiological arousal: Cell Reports Medicine https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2022.100895 Stanford's Ancient Breathing Technique - Super Self https://superself.substack.com/p/stanfords-ancient-breathing-technique スタンフォード大学のアンドリュー・ヒューバーマン氏らの研究チームは、ストレスを軽減し、気分を向上させるのに最も効果的な呼吸法を特定するために、3つの呼吸法と マインドフルネス 瞑想(めいそう)を比較しました。 研究チームはさまざまな呼吸法やマインドフルネス瞑想が体にもたらす影響を測定するため、108人の実験参加者に睡眠や休養を測定する事ができる WHOOP を配布配布。被験者を「周期的な深呼吸」「ボックス呼吸」「周期的な過呼吸(ヴィムホフ法)」「マインドフルネス瞑想」の4グループに割り当て、それぞれの呼吸法や瞑想を6分間行ってもらい、その間の心拍変動を測定しました。

2023年01月26日 07時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1r_ut

