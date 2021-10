長期のメンタルトレーニングが慢性的なストレスを25％軽減することが「髪の毛」の分析で判明

現代人は仕事や日常生活でさまざまなストレスにさらされており、メンタルヘルスの悪化や身体への悪影響が懸念されています。ストレスを軽減する方法として マインドフルネス などのメンタルトレーニングに注目が集まっていますが、その効果を客観的な方法で測定するのは難しいもの。新たな研究ではメンタルトレーニングの効果を測定するため、「髪の毛」を用いた分析を行ったことが報告されています。 Contemplative Mental Training Reduces Hair Glucocorticoid Le... : Psychosomatic Medicine https://journals.lww.com/psychosomaticmedicine/Fulltext/2021/10000/Contemplative_Mental_Training_Reduces_Hair.10.aspx Meditation training reduces long-term stress, according to hair analysis https://medicalxpress.com/news/2021-10-meditation-long-term-stress-hair-analysis.html これまでの研究から、慢性的なストレスは 記憶力や思考力を低下させ、脳を収縮させてしまう ことや、さまざまな 生活習慣病を引き起こす ことが知られています。そのため、日常のストレスを長期的に軽減する方法が模索されており、瞑想などを通じて現在起きている経験に焦点を当てるマインドフルネスなど、さまざまなメンタルトレーニングが科学的な研究の対象となっています。 メンタルトレーニングがストレス軽減の効果をもたらすことは複数の研究によって報告されていますが、その効果を客観的に測定することは困難です。通常、ストレスとメンタルトレーニングの関係を調べる研究の参加者は、トレーニングの前後にストレスレベルを自己評価することが求められます。しかし、このアンケートによる自己評価というプロセス自体が、結果をゆがめて実際よりもメンタルトレーニングの効果を大きく見せてしまう可能性があるとのこと。 研究の参加者は「自分がメンタルトレーニングを行っている」と知っており、その結果としてストレスが軽減されることが望ましいこともわかっています。ドイツの マックス・プランク人間認知・脳科学研究所 の博士研究員であるLara Puhlmann氏は、この認識だけでもバイアスが生じ、その後の自己評価がゆがんでしまう可能性があると指摘しています。

2021年10月30日 18時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

