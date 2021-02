睡眠パターンの変化に対応できないことは睡眠不足よりもうつ病発症のリスクが高いと判明

定期的な睡眠や長時間の睡眠が健康にいいということは既にさまざまな研究によって実証されており、周知の事実となっています。しかしこれらの研究成果のほとんどが自己申告と前時代的な測定方法に依存していると考えた ミシガン大学 の神経科学者Yu Fang氏らは、ウェアラブルデバイスを用いた研究を行い、睡眠のパターンとうつ病の発症に関連性があることを明らかにしました。 Day-to-day variability in sleep parameters and depression risk: a prospective cohort study of training physicians | npj Digital Medicine https://www.nature.com/articles/s41746-021-00400-z Fang氏らは メディカルスクール を卒業して インターンシップ 課程に進む 医学博士 2115人に対し調査を行いました。インターンシップはアメリカの臨床研修制度に組み込まれている最初のステップで、修了に1年間の期間を要するものですが、仕事量の急激な増加と変動するスケジュールにより、うつ病の発症率が急増するという 研究結果 が多数報告されています。

2021年02月25日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

