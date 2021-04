2021年04月21日 23時00分 サイエンス

「睡眠時間が6時間未満の人は認知症リスクが高い」ことが25年来の追跡調査により判明



これまでの研究により、「6時間睡眠を続けている人は自分で気づかないうちに徹夜した人並みに認識能力が落ちている」ということが判明しています。さらに、イギリス人約8000人を25年間にわたって追跡調査した新たな研究により、中年期の睡眠時間が1日6時間を切っている人は、認知症のリスクが高いことが明らかになりました。



Association of sleep duration in middle and old age with incidence of dementia | Nature Communications

https://www.nature.com/articles/s41467-021-22354-2



Sleeping Less Than 6 Hours a Night Linked to Higher Dementia Risk, Scientists Show

https://www.sciencealert.com/sleeping-less-than-6-hours-a-night-linked-to-higher-dementia-risk-scientists-show



Sleeping less than 6 hours a night in midlife raises risk of dementia 30%, study finds - CNN

https://edition.cnn.com/2021/04/20/health/sleep-dementia-risk-study-wellness/index.html



睡眠時間と認知症リスクの関係についての研究は、これまでにも行われていますが、そうした研究の多くは追跡期間が10年未満のものです。しかし、認知症は20年以上にわたる生活習慣の影響を受けていることが多いと考えられているため、睡眠と認知症の関連性を正確に調べるには、可能な限り長期的な追跡調査を行う必要があります。



そこで、フランス・パリ大学で老化や神経変性疾患について研究しているSeverine Sabia氏らの研究チームは、老化に関する研究の中でも長期にわたる調査を継続しているユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのWhitehall II研究をもとに、睡眠と認知症の関連について分析しました。この研究には、1985年からイギリス人7959人を対象に、被験者の自己申告だけでなく、被験者の一部が就寝中に装着した腕時計型の加速度計から得られた正確な睡眠時間のデータも含まれていました。





分析の結果、50歳と60歳の時点で睡眠時間が6時間より少ない人は、睡眠時間が7時間の人に比べて認知症のリスクが高いことが分かりました。また、50~70代の中高年期における睡眠時間が慢性的に短い人は、心血管代謝疾患やメンタルヘルス上の問題といった既知の認知症リスクとは無関係に、認知症の危険度が30%高いことも判明しました。



研究チームは論文の中で「これらの発見は、中年期における睡眠時間の短さが、遅発性認知症のリスク増加と関連していることを示唆しています」と結論付けました。



ただし、今回の研究は「睡眠時間の短さと認知症リスクの相関関係」を明らかにしただけで、「睡眠時間が短いことが認知症を引き起こす」ということが示されたわけではありません。Sabia氏らの研究には携わっていないイギリス・ノッティンガム大学の認知症研究者であるトム・デニング氏は、科学系ニュースサイト・ScienceAlertの取材に対し、「認知症は脳の変化に起因するため、認知症の人に睡眠パターンの乱れが見られるのは当然のことです」とコメント。アメリカのニュースメディア・CNNも、「アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症の人は、しばしば不眠症に悩まされます」と指摘し、認知症が睡眠時間を短くしているという可能性について触れました。





こうした指摘や今回の研究結果を踏まえて、イギリス・アルツハイマー研究財団のサラ・イマリシオ氏は「認知症を確実に予防する方法は分かっていませんが、リスクを減らすことは可能です。それは、禁煙・適度な飲酒・精神及び肉体的な活動を行うことや、バランスの取れた食事・コレステロール値や血圧に気を配ることです」と述べました。