パイの実を17倍に巨大化させたファミマ限定「パイの実みたいなデニッシュ」を食べてみた

・関連記事

カントリーマアムが重量5倍になったミニストップ限定「大きなカントリーマアム」を通常版と食べ比べてみた - GIGAZINE



重量1kg、通常の10倍サイズの「手づくりプッチンプリン」を作ってみました - GIGAZINE



常軌を逸するすさまじい伝説的な一風変わったハンバーガーの写真いろいろ - GIGAZINE



もはや自立できない程に凶暴な巨大ハンバーガーを「Zark’s Burgers」で食べてみた - GIGAZINE



あの「豚の丸焼き」をプロに切り分けてもらったGIGAZINEシークレットクラブ第4回オフラインイベントレポ - GIGAZINE

2021年04月21日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.