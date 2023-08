短時間の昼寝「パワーナップ」が記憶力や生産性の向上＆ストレス軽減などさまざまなメリットをもたらす

近年は適度な昼寝がさまざまなメリットをもたらすことが明らかになっており、短時間の昼寝は「 パワーナップ 」とも呼ばれ注目を集めています。そこで、パワーナップがもたらすメリットと適切な昼寝の時間について、 テキサスA&M大学 の臨床准教授であるスティーヴン・ベンダー氏が解説しています。 Short naps can improve memory, increase productivity, reduce stress and promote a healthier heart https://theconversation.com/short-naps-can-improve-memory-increase-productivity-reduce-stress-and-promote-a-healthier-heart-210449

・関連記事

習慣的な昼寝は脳容積増大につながる - GIGAZINE



仕事中に昼寝をしても誰かに申し訳なく思う必要はない、という主張 - GIGAZINE



「定期的に午後の昼寝をすると認知能力が向上する」という研究結果 - GIGAZINE



人間は昼寝をするべきなのか? - GIGAZINE



昼寝は心臓発作や脳卒中などのリスクを低減することが研究で明らかに - GIGAZINE



コーヒーと仮眠の効果をいいとこ取りした裏技「コーヒーナップ」とは? - GIGAZINE



「完璧なお昼寝時間は36分」だという主張の理由とは? - GIGAZINE



「ちょっと昼寝するつもりが1時間たってた」という人はアルツハイマー病が始まっている可能性があるとの研究結果 - GIGAZINE



「頻繁に昼寝する人」は高血圧や脳卒中を発症する可能性が高いという研究結果 - GIGAZINE



2023年08月29日 13時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.