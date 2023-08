テスラがオートパイロット中の死亡事故をめぐる裁判で自動運転技術の安全性を証明するテストを行う予定との報道

Tesla Speeds Toward Twin Trials Over Autopilot-Related Crashes https://gizmodo.com/tesla-twin-trials-over-autopilot-related-crashes-1850779771 2023年9月中旬にカリフォルニア州裁判所で実施される訴訟は、 モデル3 のFSDを使用してロサンゼルスの高速道路を時速約65マイル(約104km)で走行していたところ、車両が突然車線を逸脱し、道路脇の樹木に衝突して運転手のマイカ・リー氏が死亡、2名が重症を負ったという事件に関するものです。 この裁判で原告側は「車両を販売した時点でテスラはFSDやその他の安全システムに欠陥があることを知っていた」と主張しています。

電気自動車メーカーのテスラでは、有料オプションとして運転支援機能「 Full Self-Driving (FSD)」を搭載しています。FSDを使用中に発生した死亡事故をめぐる訴訟において、テスラはFSDの安全性を証明するためのテストを行う予定であるとロイター通信が報じています。 Focus: Tesla braces for its first trial involving Autopilot fatality | Reuters https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-braces-its-first-trial-involving-autopilot-fatality-2023-08-28/

2023年08月29日 13時05分00秒 in 乗り物, Posted by log1r_ut

