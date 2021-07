2021年07月12日 06時00分 サイエンス

睡眠時間が6時間未満の日が連続すると心身へのダメージが悪化し続ける、平日も十分な睡眠が必要



睡眠は心身の健康を維持する上で重要な役割を担っており、アメリカ国立睡眠財団(NSF)は2015年に「成人の適切な睡眠時間は7~9時間」と推奨しています。仕事などが忙しい人の中には、「平日は睡眠時間を削って休日に寝だめする」という方法で睡眠時間を確保している人もいるかもしれませんが、サウスフロリダ大学で睡眠についての研究を行っているスミ・リー氏が新たな論文で、「たった1日でも睡眠時間が少ないと精神と肉体にダメージが生じ、6時間以上の睡眠をとらないと回復しない」と報告しています。



リー氏は、以前からたった1日の睡眠不足であっても翌日のパフォーマンスや気分、エネルギーを損なうことが知られていたものの、多くの研究は被験者の睡眠時間を故意に調整する実験に基づいていたと指摘。そこで今回は、アメリカの中年を対象にした縦断研究・Midlife in the United States(MIDUS)のデータを用いて、日常生活の中で自然に発生した睡眠不足と、感情や肉体への影響を調査したとのこと。





今回の研究では、比較的健康で教育水準の高い1958人の中年が、8日連続で睡眠時間や感情および肉体的行動を報告したデータが用いられました。リー氏は社会人口統計やベースとなる健康状態による変動を調整し、睡眠時間が日々の生活に与える影響を分析しました。



その結果、被験者の42%は少なくとも1日以上、睡眠時間が6時間を下回ったとのこと。被験者は睡眠不足の結果として、怒り・神経質さ・孤独感・いら立ち・欲求不満といった感情が増加したと報告したほか、上気道や胃腸の問題、その他の健康上の懸念など、肉体的な悪影響も増加したと報告したそうです。また、これらの否定的な感情や、身体的な症状は睡眠不足の日が続くにつれて継続的に悪化し、3日目で一度落ち着いたものの、6日目に身体的症状が一段と悪化したとのこと。睡眠不足による悪影響をベースラインまで回復させるには、6時間以上の睡眠をとるしかなかったそうです。





アメリカに住む成人の3分の1は、1日当たり6時間未満しか睡眠できていないとのこと。リー氏は、6時間未満の睡眠が習慣化すると体が睡眠不足から回復するのがさらに難しくなり、この悪循環が日々の健康を悪化させてしまうと警告しています。



リー氏は、「私たちの多くは、週末に睡眠負債を支払うことができ、平日により生産的になることができると考えています。しかし、今回の研究結果は、たった1日の睡眠不足があなたの日常の機能を著しく損なう可能性があることを示しています」と述べました。



なお、リー氏は2019年に「睡眠時間がたった16分短くなるだけでも仕事の効率が悪化する」との研究結果を報告しています。



