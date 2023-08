TwitterがXになってアクティブユーザー数やDLランキングは下がったものの収益は増加

イーロン・マスクがTwitterのブランド名をXに 変更 した後、同サービスの収益が全体的に増加していたことが明らかになりました。一方でアクティブユーザー数やアプリランキングは下がり、競合サービスのBlueskyなどが大きく躍進しています。 X saw weekly active users and rankings drop post rebrand, but Twitter Lite installs grew | TechCrunch https://techcrunch.com/2023/08/28/x-saw-weekly-active-users-and-rankings-drop-post-rebrand-but-twitter-lite-installs-grew/ アプリ調査会社Sensor Towerの分析によると、2023年7月24日にTwitterがXにリブランディングされて以降、Xの収益は全体的に増加傾向にあったとのこと。変更後初週のXの収益は全体で前週比約3%減少しましたが、2週目~3週目(8月6日~20日)の収益は約25%増加。これは主にiOSからの収益(24%増)が大きいとされています。 一方で2週目~3週目の週間アクティブユーザーは約4%減少し、ダウンロード数も約8%減少。Xのアプリダウンロード数ランキングは総合カテゴリで4つ順位を下げて36位となりました。

2023年08月29日 12時30分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

