「チーズを食べると悪夢を見る」「人間は5時間睡眠で十分」など睡眠に関する8つの神話とは？

・関連記事

「睡眠不足は後でたくさん寝れば取り返せる」という説を専門家はどう思っているのか? - GIGAZINE



「完璧なお昼寝時間は36分」だという主張の理由とは? - GIGAZINE



「睡眠時の正しい姿勢」は存在するのか?科学者が解説 - GIGAZINE



人類が夜から朝までぐっすり眠るようになったのは実は産業革命以降 - GIGAZINE



仕事中に昼寝をしても誰かに申し訳なく思う必要はない、という主張 - GIGAZINE



レム睡眠は「脳を温める」ために存在する可能性 - GIGAZINE



睡眠不足だけで命を落とすことはあるのか? - GIGAZINE



よい睡眠を得るのに役立つ4つの方法とは? - GIGAZINE



2023年01月25日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.