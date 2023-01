人気が出るスリラー小説の書き方を「007」シリーズの生みの親であるイアン・フレミングが解説

イギリス秘密情報部のエージェントを主人公にした超人気作「 ジェームズ・ボンド(007) 」シリーズの作者である イアン・フレミング が、死去する前年に記した「人気の出るスリラー小説の書き方」について、文学系ウェブメディアのLiterary Hubが掲載しています。 Ian Fleming Explains How to Write a Thriller ‹ Literary Hub https://lithub.com/ian-fleming-explains-how-to-write-a-thriller/ 1908年生まれのフレミングは陸軍士官学校を卒業して銀行やロイター通信での勤務を経て、1939年にイギリス海軍情報部での勤務を始めました。第二次世界大戦中は ゴールデンアイ作戦 などの指揮を執り、終戦後の1945年に退役した後、1952年に007シリーズ第1作の「 カジノ・ロワイヤル 」を執筆。翌年に出版されると人気作となり、その後も多数の長編や短編が出版されたほか 映画化も成功 しました。 フレミングは映画第3作の「 007/ゴールドフィンガー 」が公開される前の1964年8月に死去しましたが、その前年である1963年に「スリラーの書き方」というエッセイを発表しました。エッセイの冒頭で「洗練されたスリラーを書く技術はほとんど死んでしまいました。作家は白人のヒーロー、黒人の悪役、色っぽいピンクのヒロインを発明することを恥ずかしがっているようです」と述べたフレミングは、その後に自身の小説家としての姿勢、優れたスリラーの作り方、小説を完成させるコツなどを解説しています。 エッセイの中で、フレミングは自分がエンターテインメントを生み出す小説家であり、人類へのメッセージや過去の悲惨な経験を読者に訴えかけようとはしていないと主張。自分の小説は人々の何かを変えようとしているのではなく、「列車や飛行機、ベッドの中で暇つぶしに読むためのもの」だとしています。「私が言いたいのは、もしあなたがプロの作家になろうと決めたなら、大ざっぱに言って名声のために書きたいのか、それとも喜びのために書きたいのか、お金のために書きたいのかを決めなくてはならないということです。私は喜びとお金のために書いており、それを恥ずかしいとは思いません」と、フレミングは述べました。

・関連記事

簡単に「ベストセラー小説」を書くための文章テクニックとアドバイスを集めた「How to Create an Instant Bestselling Novel」 - GIGAZINE



小説を書き上げるために役立つ5つのポイント - GIGAZINE



多くの文豪が好んだ小説執筆のテクニック「Show, don’t tell」への批判 - GIGAZINE



子どもの心に残る本を書くために重要な5つの要素とは? - GIGAZINE



世界的作家が指南する「論文の書き方」まとめ、文章を読みやすくするにはどうすればいいのか? - GIGAZINE



2023年01月03日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.