「ダークモード」に意味はあるのか？

黒を基調としたレイアウトにする「ダークモード」は、画面を見やすくして眼精疲労を予防したり、端末のバッテリー節約に役立ったりしてくれると考えられているため、OSやブラウザ、アプリなどさまざまなソフトウェアがダークモードに対応しています。しかし、いろいろと調べた結果ダークモードを使うのをやめたという開発者のKev Quirk氏が、なぜその結論に至ったのかを解説しました。 Is Dark Mode Good For Your Eyes? | Kev Quirk https://kevquirk.com/is-dark-mode-such-a-good-idea/ ◆:読みやすさ ダークモードとライトモードに対する視認性を比べた 調査 によると、正常な視力を持つ人であれば、ライトモードの方がパフォーマンスは高かったとのこと。 人間は日中に狩りをするよう進化しており、これは「明るい背景に暗い物体」を見ることに適応してきたことを意味しています。Quirk氏が軍隊にいた時の経験として、「丘の上など自分のシルエットが見やすい場所に姿をさらすな」というカモフラージュ戦略の鉄則があるとのこと。なぜなら、明るい背景の前に暗い塊があると、逆の場合に比べてずっと人間の目につきやすいからです。

2023年01月03日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

