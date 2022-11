2022年11月18日 10時40分 ネットサービス

Amazonがデバイス事業と書籍事業で人員削減を行い「レイオフは2023年まで続く」と発表



1万人もの従業員を対象としたレイオフを行う準備を進めていると報じられたAmazonが新たに声明を発表し、すでに人員削減を始めており、全体的な削減計画は2023年まで継続することを明かしました。



A note from CEO Andy Jassy about role eliminations

https://www.aboutamazon.com/news/company-news/a-note-from-ceo-andy-jassy-about-role-eliminations



Amazon CEO Andy Jassy says layoffs will continue into next year

https://www.cnbc.com/2022/11/17/amazon-ceo-andy-jassy-says-layoffs-will-continue-into-next-year.html



Amazonのアンディ・ジャシーCEOが発表した声明によると、ジャシーCEOらはデバイスおよび書籍事業全体で多くのポジションを廃止するという決定を従業員向けに発表し、さらに人材・経験・技術(People Experience and Technology)チームの従業員に自主的な削減を行うよう伝えたとのこと。



これらの「年次計画プロセス」は2023年まで続き、幹部による調整を付けつつ、さらに多くの役割が削減されるとジャシーCEOは付け加えました。





ジャシーCEOは「CEOの座について1年半になりますが、この間に間違いなく最も難しい決断を迫られました。私たちが排除しようとしているのは単なる役割ではなく、感情や野心、責任を持つ人間であることを忘れてはいません」と述べ、削減の対象となる従業員には退職金や健康保険給付、外部の就職支援などを含む保護を実施するとしました。



以前には、ジャシーCEOはコスト削減の一貫として、年間50億ドル(約7000億円)の営業損失を出していたデバイス事業を「綿密に調査している」と報じられていました。



Amazonが7000億円以上の営業損失を出したAlexa含むデバイス事業などの「コスト削減のための事業見直し」を進めている - GIGAZINE





Amazonは1万人の従業員を解雇することを目指していると伝えられており、実行されればAmazonの歴史上最大級の人員整理となるとThe Vergeは報じています。