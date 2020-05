2020年05月22日 10時34分 ネットサービス

Facebookは従業員の多くをリモートワークに移行する大規模な計画を立てている

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行により、世界各都市でロックダウンが行われ、多くの人がリモートワークへ移行しました。リモートワークにより生産性の向上が認められたことから、FacebookではCOVID-19の流行が終わった後も、長期的な視点でリモートワークの導入を行っていくと発表されました。リモートワークへの移行には多くのメリットと課題があるとのことで、マーク・ザッカーバーグCEOが「移行がどのように行われるのか」を語っています。



ザッカーバーグCEOは2020年5月21日(木)の朝、従業員に向けたライブストリームで、アメリカにおいてリモートで働く従業員の募集と雇用を開始することを発表しました。また2020年後半には世界中のFacebookの従業員4万8000人を希望に応じてリモートワークに切り替える予定であることも説明。ザッカーバーグCEOの予想では、次の数十年でFacebookの大部分がリモート勤務可能になるとのことです。



「私たちは、このスケールでは『世界で最もリモートワークに前向きな企業』になるでしょう。リモートワークへの移行は、非常に思慮深く、責任を持って慎重に進める必要がありますが、次の5~10年のうちに……もしかすると10年近くかかるかもしれませんが、可能だと考えています。社員の半数が永久に、リモートで働くことができると思います」とザッカーバーグCEOは述べました。



テクノロジー系ニュースメディアのThe Vergeのインタビューによると、Facebookは手始めとして、これまでのように勤務可能であるかどうかを採用の基準にしない、リモート採用を開始しました。次に、従業員にアンケートを取ったところ、全体の40%がリモートワークに前向きであったことから、既存の従業員についてもリモートワークの要求に応じられるようにしていくとしています。記事作成時点ではCOVID-19を理由として2020年末までリモートワークが可能ですが、さらに長期的な視点として、永続的なリモートワークを行えるようにする見込み。これを実現するため、出社して訓練を行う必要がある新卒者ではなく、経験豊富な従業員を雇うことに焦点を当てていくとのことです。







ただし、COVID-19の流行による強制的なリモートワークでは、課題も多く見つかりました。従業員同士のコミュニケーション不足や、ブレインストーミングで創造性を高めることができないことが、課題として挙げられています。FacebookはAR・VR分野の開発に力を入れていることから、今後はリモート環境であっても場を共にしているような体験ができるツールを確立していくことが重要だと考えられています。





また、ザッカーバーグCEOがリモートワークのポリシーを検討する上で、既にリモートワークを取り入れている企業に話を聞いたところ、「新卒者を採用しない」という興味深い話を聞くことができたとのこと。一方で、Facebookは毎年何千人もの新卒者を採用していることから、この2つのバランスをどう取っていくかも課題となります。新卒者がリモートでどのように働けるようになるかについて、「興味深い実験になるでしょう」「私たちは常にインターンから学んでいます」とザッカーバーグCEOは語っています。



リモートワークを推進していくと、メリットもあります。従業員を都市部に制限しないことで、より多くの才能にアクセス可能。またさまざまなコミュニティに住み、異なるバックグラウンドを持つ従業員を雇うことは、会社としての多様性にもつながると、ザッカーバーグCEOは述べました。