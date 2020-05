2020年05月22日 10時26分 ネットサービス

Netflixがサービスを利用していない会員の契約を自動でキャンセルするように



定期課金(サブスクリプション)型ストリーミング配信サービスのNetflixが、長期にわたってサービスの利用がみられなかったユーザーに対して契約の継続を確認するメールを送信し、反応がない場合は自動で契約をキャンセルすると発表しました。



Helping members who haven’t been watching cancel

https://media.netflix.com/en/company-blog/helping-members-who-havent-been-watching-cancel



Netflix is making it easier for people to cancel their subscriptions - The Verge

https://www.theverge.com/2020/5/21/21266318/netflix-cancel-subscription-1-2-years-members-global



Netflixの製品イノベーション担当ディレクターのEddy Wu氏によれば、Netflixに新規登録してから1年間何も見ていなかったユーザー、あるいは2年間以上視聴履歴がないユーザーに対して、これからもサブスクリプションの契約を続けるかどうかを確認するメールが送られるとのこと。もしこのメールから確認を行わなかった場合、Netflixのサブスクリプションが自動的にキャンセルされるとのこと。





Wu氏は「契約したのに何年もサービスを使っていないことに気付いた時の沈んだ気持ちがわかりますか? Netflixは、使っていないものにお金を払ってもらうのは避けたいと思っています」と語り、「サービスへの登録もキャンセルも、簡単にできるべきだと私たちは考えています。そのため、サブスクリプションがキャンセルされても、10カ月以内であれば以前のアカウント情報やプロファイル、表示設定をそのまま使ってサブスクリプションを再開できます」と述べています。



Netflixの契約者数は、2020年4月時点でおよそ1億8200万人いると発表されています。



サブスクリプションの継続確認メールが送られるほど長期に非アクティブなユーザーは全体の0.5%にも満たず、わずか数十万人程度だとのこと。自動キャンセルの制度はすでに財務ガイダンスにも組み込まれており、2020年6月1日からスタートするそうです。



Wu氏は「当面の間、Netflixのこの新しいアプローチによって、みなさんが苦労して稼いだ現金を節約できることを願っています」とコメントしています。