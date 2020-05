Googleマップに「車椅子対応の場所」が一目でわかる機能が追加される

・関連記事

15周年を迎えたGoogleマップに新機能&新アイコンが登場 - GIGAZINE



Googleマップにバスの遅延情報や公共交通機関の混雑状況を表示する機能が追加される - GIGAZINE



Googleがケーブルを触るだけで電子機器を操作できる「Eテキスタイル」を開発 - GIGAZINE



スマホカメラで写したものを検索できる「Googleレンズ」に手書き文字をテキスト形式でPCにコピペする新機能が実装されたので試してみた - GIGAZINE



Googleが楽しく遊びながら「音読」を学べる子ども向けアプリ「Read Along」をリリース - GIGAZINE



2020年05月22日 10時45分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.