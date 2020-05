2020年05月22日 10時59分 メモ

Amazon打倒のカギとも呼ばれる「Shopify」が新型コロナ以降も従業員の自宅作業を許可



Twitterが新型コロナウイルスのパンデミックが終息した後も、恒久的に従業員の自宅作業を認める最初の大手企業となりました。その後、Facebookもこれに続く形で一部の従業員が自宅作業を続けることを認め、2030年までには全従業員の半数がテレワークになる可能性もあると発表しました。さらに、Amazon打倒のカギとも呼ばれるECプラットフォームを提供する「Shopify」も、従業員が恒久的にテレワークを続けることを認めると報じられています。



Work Anywhere: Digital by default. Digital by design.

https://www.shopify.com/careers/work-anywhere



Shopify Is Joining Twitter in Permanent Work-From-Home Shift - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-21/shopify-is-joining-twitter-in-permanent-work-from-home-shift



Canada's Shopify CEO says era of 'office centricity is over; most staff to permanently work from home - Reuters

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-shopify/canadas-shopify-ceo-says-era-of-office-centricity-is-over-most-staff-to-permanently-work-from-home-idUSKBN22X21M



Shopifyは従業員や請負業者を5000人ほど抱えていますが、それらすべてに新型コロナウイルス対策の都市封鎖や社会的距離を保つ戦略が終わってからも、引き続き自宅作業を続けることを許可しました。なお、カナダを拠点とする大手企業の中で、恒久的な従業員のテレワークを許可したのは、Shopifyが初です。





BloombergがShopifyのCEOであるTobi Lutke氏にビデオ通話でインタビューしたところ、Shopifyはデジタルデフォルトの考えに合わせて社内のスペースを再設計し、今後もテレワークを推奨すべく、2020年の残りの期間ほぼすべてにおいてオフィスを閉鎖する予定であると語りました。なお、Lutke氏によると、Shopifyはオフィスのキャパシティを20~25%程度に制限するとのことです。



Lutke氏は「我々は従業員の大多数が将来的に自宅で働くようになることを期待しています」と語り、テレワークを推奨していく考えであることを明かしました。加えて、Lutke氏は「できる限り早く新しい現実に適応することが重要だと思います」とも語っており、新型コロナウイルスのパンデミックにより激変した仕事のあり方にいち早く対応することが重要であるとしています。





カナダのオタワに本拠地を置くShopifyは、850億ドル(約9兆1000億円)の市場価値を持つ企業で、EC市場を席巻するAmazonを打ち負かす多様性を持ったプラットフォームであると、多くの識者が注目する存在です。



Shopifyはロンドン・東京・深センなど、世界中に16以上のオフィスを構えていますが、同社は新型コロナウイルス終息後に各オフィスの会議室・エレベーター・従業員の作業スペースなどを再設計する計画であると語っています。同社の広報担当者は「人の混雑を回避し、仮想タイルやビデオスクリーンを介してオフィスにいるかのように従業員が集まれるようにする予定であるため、従来の会議室は不要になる可能性があります」と説明しています。



Shopifyは2019年5月に「2022年にトロントに新しいオフィスを開設する」と発表していました。この新オフィスはShopifyの従業員を増員させるための計画の一部で、オフィスの延床面積は2万3600平方メートルにもなる予定です。Shopifyはオフィスのキャパシティを削減していく計画を明かしたわけですが、この新オフィスやオタワ・ウォータールー・モントリオール・バンクーバーといった地域にある拠点も引き続き稼働させていくと広報担当者は話しています。



これに対して、Appleは早い段階で従業員をオフィスに戻す予定であると報じられています。



