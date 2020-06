2020年06月05日 20時00分 メモ

Apple本社では新型コロナウイルスの感染を防ぐためどのような感染対策が取られているのか?



TwitterやFacebookといった大手テクノロジー企業は新型コロナウイルスのパンデミック以降も多くの従業員がリモートワークで働けるようにしていく方針を掲げていますが、対照的にAppleはさっそく従業員に出社を求めています。従業員の出社が始まったApple本社・Apple Parkでは、新型コロナウイルスの感染対策としてどのような施策が取られているのかをBloombergが報じています。



Apple Offering Covid-19 Testing to Staff Returning to Offices - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-04/apple-offering-covid-19-testing-to-staff-returning-to-offices



Bloomberg details how Apple Park staff will return during COVID-19: elevator limit, masks required, more - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/06/04/bloomberg-details-how-apple-park-staff-will-return-during-covid-19-elevator-limit-masks-required-more/



Appleが従業員をオフィスに戻す計画については2020年5月前半に報じられており、その第1段階として「自宅で仕事をすることができない従業員」あるいは「在宅勤務で困難に直面している従業員」を中心としたオフィスへの復帰が、報道時点で進められているとされていました。



Bloombergの新たな情報によると、2020年5月にApple Parkに復帰したのは「一部のハードウェアおよびソフトウェアエンジニアを含む何人かの従業員」だそうです。情報提供者によると、Apple Parkに出社する従業員は毎回、鼻の中を綿棒状の器具「スワブ」でぬぐう鼻咽頭スワブ方式でのPCR検査を実施し、検温も行われる模様。



Apple Parkに徐々に従業員が戻っていますが、一部の従業員は引き続き週に数日だけ出社し、残りの日はリモートワークをしているそうです。また、Appleはオフィスの一部スペースで「入ることができる人数」を制限しており、例えばエレベーターに通常時は最大10人が同時に乗ることができますが、新型コロナウイルス対策として記事作成時点では同時に乗ることができる人数がわずか「2人」となっています。さらに、Apple Park内に存在する休憩室にあるキッチンを閉鎖しているほか、従業員にはマスクの着用を義務づけているそうです。



また、Apple Park内に存在する、従業員が自由に仕事ができるオープンスペースでは、人と人とが密になる恐れがあるとのこと。そのため、Appleは他の従業員たちをオフィスに戻す前に、オープンスペースのレイアウトを変更する予定だそうです。





また、Bloombergは、一部のエンジニアだけではなく、経営陣の一部もApple Parkに出社していると伝えています。例えばAppleで小売部門と人事部門の責任者を務めるディアドラ・オブライエン氏は既にApple Parkに出社している模様。



アメリカではTwitterやFacebookといった企業が従業員のリモートワークを拡充させていますが、その他の企業の多くはAppleのように従業員をオフィスに戻すことを検討中です。新型コロナウイルスのワクチンは記事作成時点では存在しないため、細かな検査を行うことで「従業員の間でどの程度新型コロナウイルスがまん延しているのか」を確認することが、感染を制御する上で重要な方法のひとつと考えられています。





なお、Appleが従業員に出社を求める大きな理由は、同社の最も収益性の高い事業がiPhoneであり、開発中の端末やOSに関する情報を機密情報として守る必要があるためです。



新型コロナウイルス対策によりリモートワークでしか仕事を進められなかった時期に、Appleがどのようにして未発表のハードウェアやソフトウェアの機密情報を守ってきたかは、以下の記事にまとめられています。



