ニンニクとアブラの濃厚なガッツリ感が背徳的な「立川マシマシ ウマ汁こってりマシライス」試食レビュー

・関連記事

明太ソースにどっぷりつけたエビ天と海鮮かきあげを重ねて「天丼」をバーガーにした「モスライスバーガーよくばり天めんたい味<海老とかきあげ>」試食レビュー - GIGAZINE



濃厚なカツオの風味とスパイスのジャンキーなうま味が融合したエースコック「MEGA 鰹 濃厚魚介まぜそば」を食べてみた - GIGAZINE



チェダーチーズとソースの味の濃さを主張し合う「日清焼そばU.F.O. 濃い濃いソースペースト付き チーズ焼そば」試食レビュー - GIGAZINE



生姜醤油香るチキンタツタにピリ辛マヨネーズとチーズをプラスしたマクドナルドの「チキンタツタ めんたいチーズ」を食べてみた - GIGAZINE



たっぷり濃厚チーズが半熟卵の親子丼を覆い尽くすなか卯の「7種チーズの親子丼」試食レビュー - GIGAZINE

2020年05月22日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.