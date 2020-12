2020年12月04日 12時00分 ネットサービス

GoogleのストリートビューにAndroidスマホだけで写真を投稿することが可能に



Googleマップのストリートビューは大部分が専用のストリートビュー撮影車両による写真で構成されていますが、一般ユーザーがGoogleストリートビューアプリから360度撮影が可能な機器で撮影した写真を投稿し、Googleのストリートビューに追加することも可能です。Googleは2020年12月3日に、Googleストリートビューアプリをアップデートして、一部のユーザーが自身のAndroidスマートフォンから写真を撮影し、Googleのストリートビューに追加できるようになったと発表しました。



Now anyone can share their world with Street View

https://blog.google/products/maps/anyone-can-share-their-world-with-street-view/



Google Maps now lets you create Street View photos with just a phone - The Verge

https://www.theverge.com/2020/12/3/22149884/google-maps-street-view-photos-phone-android-update



You can submit Google Maps Street View photos on Android - 9to5Google

https://9to5google.com/2020/12/03/submit-google-maps-street-view-photos-from-android/





Googleストリートビューアプリの新たなアップデートにより、Googleの拡張現実(AR)コンテンツ用プラットフォームである「ARCore」に対応したAndroidスマートフォンを持つユーザーが道路や風景の写真を撮影し、ストリートビューに公開できるようになりました。多くのAndroidユーザーがストリートビューの写真を作成できるようになったことで、これまでGoogleマップに登録されていなかった場所や新たに風景が変わった場所の写真を追加して、よりよい地図を提供できるようになるとGoogleは述べています。



これまでにも一般のユーザーが360度のパノラマ写真を撮影し、ストリートビューアプリから写真をアップロードすることは可能でした。しかし、360度撮影可能な機器は数千ドル(数十万円)の費用がかかるため、多くの人々は利用できなかったとのこと。



実際にストリートビューアプリを使い、Androidスマートフォンから写真を追加する様子のGIFムービー(13MB)は、以下の画像をタップすると確認できます。





まずはストリートビューアプリ上で現在地を選択し、画面下部の「Create」をタップ。





「Connected Photos」をタップすると……





写真の撮影モードに入ります。





撮影モード中はスマートフォンを構えながら通りを歩くだけで、一定の間隔でストリートビュー用の写真を撮影してくれる模様。撮影された写真はARCoreテクノロジーを活用して自動で処理・配置され、他のユーザーも閲覧可能な状態で、ストリートビュー上の適切な位置に表示されるとのこと。一般ユーザーが撮影した写真に対しても、顔やナンバープレートのぼかし処理が行われるそうです。





この方法で追加された写真は360度のパノラマ写真ではないため、既存のストリートビュー画像と同等のものとはいえませんが、依然としてGoogleストリートビューに追加されていない地域をカバーする上で大きな役に立ちます。



Googleによると、ストリートビューアプリのアップデートはベータ版としてアメリカのニューヨークやオースティン、カナダのトロント、ナイジェリア、インドネシア、コスタリカで利用可能とのこと。Googleは今後、より多くの地域で機能をリリースすることを計画しています。



Googleマップのストリートビュー部門でプロダクトマネージャーを務めるStafford Marquardt氏は、多くの人に「どうすればストリートビューの車を運転できますか?」と尋ねられるそうです。残念ながらストリートビューの車は貸し出されていませんが、新たにストリートビューアプリに追加された機能を使うことで、誰もがGoogleのストリートビューに貢献できるとMarquardt氏は述べています。