2022年11月18日 10時50分 ネットサービス

Twitterアカウント開設から90日間は「Twitter Blue」への加入が不可能になる



Twitterの新CEOとなったイーロン・マスク氏の下で展開された「新生Twitter Blue」は、誰でも月額7.99ドル(約1100円)で青色のチェックマークを取得できるサービスですが、偽アカウントの増加などを受けて記事作成時点では一時的に販売停止となっています。そんな中、Twitter Blueの公式ページが更新され、「Twitterアカウントの開設から90日間はTwitter Blueを購入できない」という制限が設けられたことが判明しました。



Twitterの収益改善を目指すマスク氏は、優先事項の1つとして有料サブスクリプションサービスであるTwitter Blueの改善を挙げており、11月には誰でも青いチェックマークを取得できる「新生Twitter Blue」を正式公開しました。



月額1200円で認証済みバッジが買える「新生Twitter Blue」をイーロン・マスクが正式公開、灰色の公式チェックマークは即廃止に - GIGAZINE





ところが、これまでは著名人や企業の公式Twitterアカウントを識別するために付与されてきた認証済みバッジと青いチェックマークが混在したことで、公式になりすました偽アカウントが大量発生するという問題が発生。



Twitterが認証済みバッジを購入可能にしたことで公式になりすました偽アカウントが大量発生中 - GIGAZINE





こうした事態を受けてTwitterは一時的にTwitter Blueの販売を停止しました。マスク氏によると、Twitter Blueの販売再開は11月29日に予定されているとのことです。



イーロン・マスクいわく新しいTwitter Blueは11月29日に販売再開 - GIGAZINE





そんな中でTwitter Blueの公式ページが更新され、「新しく作成されたTwitterアカウントは、90日間はTwitter Blueのサブスクライブができません。また、当社の裁量によって予告なしに新しいアカウントへの待機期間を課す可能性があります」という文言が追加されていることが判明しました。





確かに、新規開設アカウントによるTwitter Blueへの加入を阻止することで、思いつきで偽アカウントを作成するハードルは上がります。しかし、海外メディアのThe Vergeは「理論的には、人々は2023年3月に認証されることを前提に、荒らし用アカウントを備蓄しておくことができます」と述べ、本気で偽アカウントを作成するユーザーには役に立たないと指摘しています。



また、マスク氏は「販売再開したTwitter Blueでは、アカウント名を変更するとそのアカウント名が利用規約を満たしているかがTwitterに確認されるまで、認証済みバッジが失われることになります」と述べ、青いチェックマークの悪用を防ぐ試みを進めているようです。



With new release, changing your verified name will cause loss of checkmark until name is confirmed by Twitter to meet Terms of Service — Elon Musk (@elonmusk)



海外メディアの9to5Macは、「イーロン・マスク氏が冷静になって8ドルの認証(新生Twitter Blueの本人確認)にもっと配慮するようになったのは期待できることです。Twitter Blueが復活したらすぐに本人確認が搭載されるとは限りませんが、『高速道路を走りながら車を修理する』という戦略は後回しにされているのかもしれません」と述べました。