X Pro(TweetDeck)が有料ユーザー限定に完全移行
X(元Twitter)向けの公式ウェブアプリ「X Pro(旧称TweetDeck)」が、完全に有料ユーザー向けサービスに移行しました。
X Pro (TweetDeck) starts requiring paid Blue subscription
https://9to5google.com/2023/08/15/x-pro-tweetdeck-blue/
TweetDeck is officially becoming a paid service - The Verge
https://www.theverge.com/2023/8/15/23833707/tweetdeck-xpro-paid-service-x-premium-twitter
X has finally killed free access to tweetdeck— Matt Navarra (@MattNavarra)
It’s now officially a Premium subscriber-only tool
a sales page for X Premium now pops up when trying to lead Tweetdeck.
bad news for social media managers, journalists, and power users
X Proは長らく「TweetDeck」の名称で提供されてきたウェブアプリです。2023年7月に新デザインへの強制移行があり、サポートページに「TweetDeckにアクセスするには、30日以内にアカウントが認証される必要があります」との言及があったことから、有料サービス「Blue(旧称Twitter Blue)」の認証済みユーザーのみが使えるようになると予想されていました。
Twitterが「TweetDeck」の新デザイン強制移行を実施、30日後に有料化する可能性濃厚で旧版は使用不能 - GIGAZINE
当初は、デザイン変更から30日以内に完全に有料向けに変更になる見込みでしたが、実際にはやや遅れての有料向けへの完全移行となりました。
これにより、無料ユーザーがX ProのURL「tweetdeck.twitter.com」にアクセスすると、Blueへの加入を促す以下のようなダイアログが表示されるようになります。
X Proを利用するのに必要なBlueの料金は年額1万280円、月額980円です。
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