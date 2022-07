打倒Amazonの「Shopify」が従業員の10％をクビに、巣ごもり需要後退で業績に暗雲

・関連記事

「Shopifyの口座がなぜか凍結され売上金が引き出せなくなってしまった」という体験談 - GIGAZINE



Shopifyのアプリストアが「最初の1億円までは販売手数料を0にする」と宣言 - GIGAZINE



「Amazon対抗馬」ともいわれるShopifyの効率的なシステム移行方法とは? - GIGAZINE



フォードが電気自動車推進のため8000人の従業員を解雇する可能性 - GIGAZINE



テスラが自動運転技術に携わった従業員約200人を解雇しカリフォルニアのオフィスを閉鎖 - GIGAZINE



Amazonは成績下位6%を解雇する「後悔のない人員削減」を行っている - GIGAZINE



Twitterが採用担当チームの30%をクビにして約100人が一気に失職 - GIGAZINE



Unityが200人超の従業員を解雇、数週間前に「従業員の解雇はない」とCEOが明言したばかり - GIGAZINE

2022年07月27日 16時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.