脳に電流を流すと高齢者の記憶力が向上するという研究結果



人間は年を重ねるにつれ記憶力が低下し、場合によっては認知症やアルツハイマー病を発症して日常生活すら困難になることがあります。高齢者の脳に電流による刺激を与えた新たな実験で、4日間毎日20分の電流を与えることで、高齢者の記憶力が1カ月間向上したことが明らかになりました。



ボストン大学の心理学および脳科学の専門家であるシュリー・グローバー氏らは、65歳から88歳までのボランティアに4日間連続で電流による刺激を20分間与え、記憶力を測るテストを行わせました。





ボランティアはランダムに与えられた単語のリストを暗記する必要があり、刺激を受けた期間中や、期間を空けた1カ月後に再び思い出すよう求められました。



その結果、刺激を与えたグループは、刺激を与えなかったグループに比べて記憶力のパフォーマンスが有意に高く、年齢や性別、教育年数を考慮しても結果のパターンが変わらないことが明らかになりました。





研究に携わった脳科学教授のロバート・ラインハルト氏によると、刺激を与えた4日間で記憶力が早く向上した人は、1カ月後の記憶力がより強く向上した傾向にあったとのこと。そして最も飛躍的に向上したのは、研究開始前に認知能力が最も低かった人たちでした。



ラインハルト氏は「この研究で使われた装置は単なる実験道具に過ぎませんが、安全で、多少のかゆみやピリピリ感以外の副作用はほとんどありません。したがって、記憶力などに有用であることを示す研究が続けば、一般の病院などで患者が使える日が来るかもしれません」と述べました。



今回の研究に参加したボランティアはアルツハイマー病などの特定の疾患を持っていませんでしたが、今後研究チームはアルツハイマー病患者を対象に実験を続ける予定だとしています。