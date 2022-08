デジタル民主主義で注目の「クアドラティック・ボーティング」とは？

日本の国会議員選挙を始めとする多くの投票は1人1票なので、「基本的にはこの立候補者を支持してるけどあの立候補者も少し応援したい」といった投票はできません。こうしたシンプルな投票システムとは異なり、自分の関心に応じて重み付けした票を複数の選択肢に入れることが可能な「 クアドラティック・ボーティング 」、日本語で「二次投票」とも呼ばれる投票システムについて、ニューヨークにあるニュースクール大学で講師を務めている オースティン・ロビー 氏が解説しました。 A Simple Guide to Quadratic Voting | by Austin Robey | Aug, 2022 | Tally https://blog.tally.xyz/a-simple-guide-to-quadratic-voting-327b52addde1 クアドラティック・ボーティングは大きく分けて2つの段階で行われます。最初は「クレジットの割り当て」で、各投票者には予算として「クレジット」が与えられます。例えば1人に与えられるのが100クレジットだとすると、その投票者は100クレジットを1つの選択肢に全てつぎ込むことも、複数の選択肢にクレジットを割り振ることも可能です。 次は、「票の集計」です。集計の際、票は各選択肢に割り振られたクレジットの平方根から算出されます。例えば、100クレジットを全て1つの選択肢に入れた人の票は「10票」で、25クレジットだった場合は5票、4クレジットの場合は2票という具合です。

・関連記事

たった1人の候補者ではなく最大5名までを「順位付け」して投票する新投票方式がスタート、何が狙いなのか? - GIGAZINE



「多数決」以上に民意を反映できる選挙方法とはどのようなものなのか? - GIGAZINE



アメリカの大統領を国民が直接選出するのではなく代表者による投票で選出する「選挙人団」とは? - GIGAZINE



世界で初めてインターネットでの投票を国政選挙に導入した国で選挙結果はどう変わったのか? - GIGAZINE



高校生が開発して公開後即1万PVを達成したリアルタイム投票サイト「AICEVOTE」とは? - GIGAZINE

2022年08月05日 06時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.