水をかけると活性化する「紙製の使い捨て電池」

・関連記事

薄さわずか0.3mmで紙のように曲がり、高速充電が可能な「有機ラジカル電池」 - GIGAZINE



紙とバクテリアを利用したバッテリーが開発中、人間の「唾液」で活性化 - GIGAZINE



空気電池の二次電池化実現に世界で初めて富士色素が成功 - GIGAZINE



リサイクル部品を使用したバッテリーが未使用バッテリーよりも長寿命であることが判明 - GIGAZINE



リチウムイオンバッテリーの性能を飛躍的に進歩させる新技術が実用化、早くも最新ウェアラブルトラッカーに搭載される - GIGAZINE

2022年08月04日 23時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.