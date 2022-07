無許可の注射「ヒトラーショット」への警告をエジプト当局が発表

・関連記事

偽の「新型コロナワクチン接種証明書」の売買が急増、数千枚の偽造カードが押収へ - GIGAZINE



12回も新型コロナウイルスワクチン接種を受けたインドの84歳が摘発される、「関節痛に効くから」と本人談 - GIGAZINE



「ステルス型」と呼ばれるオミクロン株亜型「BA.2」に関する質問に専門家が回答 - GIGAZINE



数千人がお金を払ってワクチンの代わりに塩水を注射される - GIGAZINE

2022年07月21日 16時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.