イベルメクチンのオーバードーズに関する問い合わせが殺到

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を治療する目的で経口駆虫薬「 イベルメクチン 」を服用した人がオーバードーズの事例で報告されるケースがアメリカで急増しています。多くのケースで、患者は家畜用のイベルメクチンを服用していたとのことです。 Poison Control Centers Are Fielding A Surge Of Ivermectin Overdose Calls : Coronavirus Updates : NPR https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/09/04/1034217306/ivermectin-overdose-exposure-cases-poison-control-centers 2020年、COVID-19が世界的に流行し、ワクチンや治療薬に関するさまざまな研究が一斉にスタートしだしたころ、抗寄生虫治療薬として広く使われている「イベルメクチン」がCOVID-19治療薬として有効である 可能性が示されました 。しかし、臨床試験が進むにつれイベルメクチンの効果に疑問が持たれるようになり、2021年8月には「COVID-19治療にイベルメクチンは何の効果もない」という調査結果が公開されています。 新型コロナの治療にイベルメクチンは「何の効果もない」ことが調査で示される - GIGAZINE

・関連記事

Amazonが検索からイベルメクチンを新型コロナの治療薬扱いするキーワードを排除、海外メディアからは不十分な対応との批判も - GIGAZINE



血を吸った蚊が死ぬようになる薬品「イベルメクチン」はマラリアを20%も減らす - GIGAZINE



抗寄生虫薬が新型コロナウイルスの複製を48時間以内に止めるとする研究結果 - GIGAZINE



新型コロナの治療にイベルメクチンは「何の効果もない」ことが調査で示される - GIGAZINE



新型コロナ対策に家畜用イベルメクチンを飲むアメリカ人が急増、当局は「あなたは馬でも牛でもない」と公式警告 - GIGAZINE

2021年09月06日 12時30分00秒 in サイエンス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.