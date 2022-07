2022年のゲーム市場への支出は前年比8.7％減の7.5兆円になるとの予測、PS5の品薄やパンデミックによる需要減少が原因

市場調査会社のNPDが、2022年のアメリカにおけるゲーム市場での消費者支出が2021年から8.7%減の555億ドル(約7兆5000億円)になるという予測を発表しました。支出の減少はPlaystation 5などの最新ゲーム機の 供給不足 や、新型コロナウイルスのパンデミックによって急増したヘッドセットなどの需要の落ち着きが影響しているとのこと。また、NPDは2022年にアメリカで最も販売台数が多くなるゲームとして、2022年2月に発売したアクションRPG「 ELDEN RING(エルデンリング) 」をあげています。 2022’s Video Game Market Declines Expected to Continue - The NPD Group https://www.npd.com/news/blog/2022/2022s-video-game-market-declines-expected-to-continue/ NPDが発表したアメリカでのゲーム市場への消費者支出の予測が以下。支出は2019年から2年連続で増え続け、2021年には608億ドル(約8兆2000万円)に達していました。しかし、NPDは2022年には2021年比8.7%減の555億ドルになると予測しています。

2022年07月07日 12時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1o_hf

