2021年10月31日 09時00分 ハードウェア

ゲーミングPC&ゲーミングモニターの出荷台数は世界的な半導体不足にもかかわらず成長し続けるという予測



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の巣ごもり需要を受けて急速に市場規模を拡大したゲーミングPCとゲーミングモニターについて、アメリカのIT系市場調査企業大手のInternational Data Corporation(IDC)が「今後数年にわたって躍進を続ける」という予測を発表しました。ゲーミング関連デバイスはCOVID-19の終息傾向や世界的な半導体不足の影響によって需要が減少傾向に転ずるという説が存在しましたが、IDCは「2020年から2025年にかけての年平均成長率は、ゲーミングPCが4.8%、ゲーミングモニターが13.2%に達する」という見通しです。



IDCの調査によると、2021年に生じた世界的な半導体不足にもかかわらず、2021年第2四半期におけるゲーミングPCとゲーミングモニターの合計出荷台数は前年比19.3%増となる1560万台に達しました。IDCは、2021年以降も成長傾向が維持されるとみており、ゲーミングPCの年間出荷台数は2020年の4130万台から2025年には5230万台に、ゲーミングモニターの年間出荷台数は2020年の1420万台から2025年には2640万台に達し、同期間におけるゲーミングPCの年平均成長率は4.8%、ゲーミングモニターの年平均成長率は13.2%になると予測しています。





この予測では、ゲーミングPCとゲーミングモニターを合わせた市場規模は2020年の430億ドル(約4兆8900億円)から2025年には600億ドル(約6兆8200億円)強に成長を遂げ、同期間における年平均成長率は7.4%になるとされています。ただし価格についてはゲーミングPCとゲーミングモニターで異なる推移を見せるとされており、同期間における平均販売価格についてはゲーミングPCの場合は925ドル(約10万5000円)から1007ドル(約11万4000円)へ上昇しますが、ゲーミングモニターの場合は339ドル(約3万8500円)から309ドル(約3万5100円)に低下するとのこと。



IDCのPCモニター部門リサーチマネージャーのジェイ・チョウ氏は「入手しやすい価格帯の増加や、ゲーム以外の様々な作業に対応できるようになったことなどが、今後数年間ゲーミングPC市場が健全な状態を維持すると予想される理由のひとつです」と述べ、モビリティおよび消費者向けデバイス部門グループバイスプレジデントのライアン・レイス氏は「ゲーム市場は、2020年のパンデミック開始の何年も前から盛り上がっていましたが、パンデミックによってほとんどの人が自宅でスクリーンの前で過ごす時間を増やした結果、事態はさらに加速しました。世界的な半導体不足は周知の事実であり、引き続き動向に注目していますが、PC・ゲーム機、モニターなどのゲーム関連ハードウェアやゲームタイトルの需要は急増し続けており、多くの人が『COVID-19に対する制限の解除が世界各地で生じるにつれてゲーム関連の成長が危うくなるのでは』と推測していますが、我が社はそうした兆候を検知していません」と語っています。