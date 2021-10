2021年10月31日 12時00分 乗り物

20世紀前半に電気自動車が普及しなかったのは「電力網の整備が不十分だったから」との指摘

by Greg Gjerdingen



現代ではガソリン車からクリーンな電気自動車への移行が進められていますが、実は電気自動車は近年になって突然誕生したわけではなく、19世紀から開発が行われていました。その後、自動車生産の大部分をガソリン車が占める時代が1世紀近くにわたって続いたわけですが、スウェーデン・ルンド大学の研究チームが発表した新たな論文では、「電力網の整備があと15~20年早ければ多くの自動車メーカーがガソリン車ではなく電気自動車を生産するようになった可能性がある」と報告されています。



The role of energy infrastructure in shaping early adoption of electric and gasoline cars | Nature Energy

https://www.nature.com/articles/s41560-021-00898-3



Lack of power grids sealed fate for early electric cars

https://techxplore.com/news/2021-10-lack-power-grids-fate-early.html



ルンド大学で経済史を研究するJosef Taalbi准教授は、「電気自動車は技術的に劣っていて高価だというのが一般的な考えです。私たちはこれが完全には真実でないことを見つけました。電気自動車は確かに高価でしたが、パフォーマンスに差はありませんでした。さらに、初期の車は軽量で小さかったため、平均移動距離は驚くほど良好でした」と述べています。実際、1900年頃のアメリカ自動車産業では、ガソリン車と電気自動車がほぼ同等の競争相手となっていたそうですが、わずか10年後にはガソリン車が圧倒的な優位性を獲得するに至ったとのこと。





そこでTaalbi氏らの研究チームは、アメリカにおける3万6000もの乗用車モデルのデータベースなどを使用し、「なぜ20世紀初頭のアメリカ自動車産業ではガソリン車が圧倒的な勝利を収めたのか?」を調査しました。



調査の結果、自動車メーカーがガソリン車を生産するか電気自動車を生産するかの強力な予測因子は、「地元の電気インフラへのアクセス」だということが判明しました。ルンド大学の博士研究員であるHana Nielsen氏は、「電力インフラの整備が遅れていたため、初期の段階では多くのメーカーが電気自動車ではなくガソリン車への投資を選択しました」と述べています。





当時のアメリカでは、家庭向けの電力市場が民間の電力事業者にとって利益の出るものではなかったため、全国的な電力網は整備されていなかったとのこと。1930年代のフランクリン・ルーズベルト政権で行われたニューディール政策で、アメリカにおける全国的な電力網が実現されましたが、電気自動車が普及するには15年~20年遅かったと研究チームは指摘しています。



Taalbi氏は、「私たちの研究結果は、自動車メーカーが20世紀初頭の状況に基づいてテクノロジーを選択したことを強調しています。電力網はその後数十年間で拡大しましたが、推進力の変化を引き起こしませんでした。1910年代には自動車産業におけるガソリン車の優位が固まっており、ガソリン車は変化させるのが難しいテクノロジーになっていました」とコメント。また、当時は電気自動車が高級かつ女性用としてブランド化された一方、ガソリン車が男性にアピールする戦略を取っていたことも、電気自動車の普及に影響を及ぼした可能性があるとのこと。



もし電力網がニューディール政策より前に整備されていたならば、実際の歴史とは違った形で自動車産業が発展した可能性があります。Taalbi氏は、「私たちのモデルによると、自動車メーカーの大多数は都市部で電気自動車を生産していたはずです。しかし、ガソリン車にはツーリングなどの面で優位性があり、電気自動車には速度が遅いといった難点が残っていたため、最もあり得ると考えられるのは、電気自動車が都市環境における信頼性の高い輸送手段として機能し、ガソリン車がツーリングカーとして優位性を発揮する二重輸送システムでしょうね」と述べています。



by Sicnag



研究チームは、今回の研究結果が現代の議論にも影響を与えると考えています。Nielsen氏は、「現代の気候危機と関連して、今回の結果はインフラストラクチャーへの大規模な投資が、持続可能な輸送とエネルギーシステムを達成するために重要だという考えを支持しています。これは電気自動車だけでなく、他の再生可能エネルギー技術にも当てはまります」とコメントし、Taalbi氏は「私たちの研究結果は、インフラストラクチャーの欠如や対応策の遅れが代替技術の発展を妨げるだけでなく、既存技術を強化するインセンティブを生み出す可能性があることを強調しています」と述べました。