PCの販売台数が2008年以来の水準まで回復、新型コロナウイルス感染症の影響で

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックの影響で、多くの人が仕事や学業をリモートワークやオンライン授業に切り替えており、これに伴いPCの需要が増加しています。この需要の増加を背景に、2020年におけるノートPCやデスクトップPCの総販売台数は2008年に記録された3億台まで回復すると、ロイター通信が報道しました。 Laptops, desktop sales see 'renaissance;' shortages won't ease until 2022 | Reuters https://www.reuters.com/article/tech-hardware-yearend-int-idUSKBN28Y12I スマートフォンの普及に伴いPCの需要は年々減少しており、PCの販売台数は2008年にピークとなる3億台を記録した後、2019年には約2億5000万台にまで落ち込みました。しかし、2020年に入ってからはCOVID-19の影響により、 タブレット やノートPCの需要は大きく伸びています。 新型コロナによってPCの出荷台数が過去10年で最高の伸びを記録 - GIGAZINE

2020年12月28日 12時30分00秒 in ハードウェア, Posted by log1l_ks

