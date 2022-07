食品輸送は膨大な二酸化炭素を生んでいる

商品やサービスの原材料を調達するところから廃棄・リサイクルまでの一連のライフサイクルの中で排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示したものを「カーボンフットプリント」と呼びます。食品業界のカーボンフットプリントに関する包括的推計が初めて公開され、食材・食品の輸送によるCO₂排出量がこれまで考えられていたよりもはるかに多く、食品システム全体のCO₂排出量の5分の1近くを占めていることが明らかになりました。 Global food-miles account for nearly 20% of total food-systems emissions | Nature Food https://doi.org/10.1038/s43016-022-00531-w

2022年07月06日 09時00分00秒

