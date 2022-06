IE11のサポートがついに日本時間2022年6月16日で終了、しかし日本の組織のなんと49％が3月時点でまだIEを使用中との調査結果も

日本時間6月16日、ついにInternet Explorerのサポートが正式に終了しました。Edgeのゼネラルマネージャーを務めるSean Lyndersay氏は公式ブログの中で、「人々がウェブを使用し、体験できるよう25年以上にわたり支援してきたInternet Explorer(IE)は、本日2022年6月15日に正式に廃止され、サポート対象外となりました。大勢の皆さん、インターネットへの入り口としてInternet Explorerを使用していただきありがとうございます」と述べています。 Microsoftはかなり前からInternet Explorerのサポート終了を告知し、Edgeへの移行を促してきましたが、日本では依然として多くの政府機関や金融機関、製造・物流企業がInternet Explorerのみを推奨ブラウザとするウェブサイトを運営していることが指摘されています。 Internet Explorer shutdown to cause Japan headaches 'for months' - Nikkei Asia https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Internet-Explorer-shutdown-to-cause-Japan-headaches-for-months IT製品情報サイトの キーマンズネット が2022年3月に日本の組織を対象に実施した調査によると、回答者の49%が仕事にInternet Explorerを使用していると答えました。回答者によると、従業員の勤怠管理・経費精算・クライアントの注文処理といったシステムにInternet Explorerが使われ続けているとのことで、回答者の20%以上はInternet Explorerの廃止後に移行する方法を理解していなかったそうです。 また、日本の政府機関の対応も遅れていることが指摘されており、いまだにInternet Explorerでの閲覧を推奨しているウェブサイトも多く存在します。独立行政法人の情報処理推進機構は、サポートが継続されている他の一般的なブラウザへの移行およびコンテンツの改修を 呼びかけています 。 なお、依然としてEdgeの「 Internet Explorerモード(IEモード) 」を有効にすることで、IEのみに対応したコンテンツを閲覧することが可能です。Microsoftは公式ブログで、「今後数カ月にわたり、徐々にInternet Explorerを開くと最新ブラウザであるIEモードのMicrosoft Edgeにリダイレクトするようにしています」と述べ、少なくとも2029年まではEdgeのIEモードをサポートすることを約束しています。 Edgeの「IEモード」をオンにするには、右上にある3点アイコンで開いたメニューから「設定」をクリック。

2022年06月16日 11時22分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

