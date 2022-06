Facebookが「あなたへのおすすめ」を中心とした表示形式に変更する抜本的改革を図っている

家族や友人など、ユーザーが自ら登録した相手の投稿のみが表示されるFacebookがその表示形式に抜本的な改革を加え、友だち以外のユーザーのコンテンツを「おすすめ」として表示するよう計画していることが、内部資料から明らかになりました。 Facebook plans ‘discovery engine’ feed change to compete with TikTok - The Verge https://www.theverge.com/2022/6/15/23168887/facebook-discovery-engine-redesign-tiktok ニュースサイトのThe Vergeが入手したFacebook運営元であるMetaの内部資料によると、Facebookは競合相手となるTikTokのような「おすすめ」を積極的に表示する形式へと変更を加えること、単一のアプリとしてFacebookから分離させたメッセージングアプリ「Messenger」を再度Facebookに統合し、同一のアプリとして開発を進めていくことなどが、Metaのアプリ責任者であるトム・アリソン氏によって言及されていたとのこと。

2022年06月16日 10時42分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1p_kr

