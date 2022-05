10歳の子どもがTikTokに30万円超を課金したもののAppleが親の払い戻し請求を拒否

子どもが親の許可なしにスマートフォンで課金する事例はこれまで複数報告されており、そのたびアプリストアを運営するAppleやGoogleは批判の的となってきました。新たに、「10歳の子どもがiPhoneでTikTokに30万円超を課金した」という事例が報告されています。 ‘TikTok trickster conned my autistic daughter out of £2,000’ https://www.telegraph.co.uk/money/katie-investigates/tiktok-trickster-conned-autistic-daughter-2000/

2022年05月09日 16時00分00秒 in モバイル, Posted by logu_ii

