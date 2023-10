2023年10月17日 10時39分 モバイル

GoogleのPixel 8 Proは双子ではなく兄弟でも顔認証を突破できてしまうとの報告



2023年10月12日に発売されたGoogle純正スマートフォンの「Pixel 8 Pro」には、顔認証機能が搭載されており、画面のロック解除以外にも銀行アプリなどのログインや支払い時にも利用することができます。この顔認証機能が兄弟で突破できてしまうことが、ユーザーから報告されています。



2023年10月に発売されたPixel 8シリーズには、ユーザーの顔を認証して端末のロックを解除できる顔認証機能が搭載されています。GoogleはPixel 8シリーズの顔認証を「Android最高の生体認証標準」と説明しており、その強度は3段階中最も高いクラス3です。なお、GoogleはPixel 8シリーズで専用のハードウェアを使わずに顔認証による高度なセキュリティを実現しているとアピールしています。



しかし、兄弟でPixel 8 Proの顔認証機能を突破できてしまったと、RedditユーザーのMotorTransportation8さんが報告しました。





Pixel 8 Proを購入したMotorTransportation8さんがセットアップを済ませた端末をお兄さんに渡したところ、顔認証で端末のロックが解除できてしまったそうです。MotorTransportation8さんだけでなくお兄さんも毎回完璧にPixel 8 Proの顔認証を突破できてしまう模様。ただし、MotorTransportation8さんは「私たち兄弟は顔の特徴で似た部分を複数持っていると思いますが、全体でいえばかなり異なって見えます」と記しており、双子ほど似通った顔ではないそうです。また、お兄さんの使っているPixel 7 Proで、MotorTransportation8さんが顔認証を突破できてしまうということはないそうで、顔認証だけでいえばPixel 8 ProよりもPixel 7 Proの方が精度が高いことが判明しています。





なお、Redditのコメント欄には「私の姪たちは顔認証でお互いのiPhoneのロックを解除できます。なので、これはGoogle固有の問題というわけではありません」という指摘もあります。AppleのiPhoneは顔認証機能のFace IDを搭載しており、これはPixel 8シリーズとは異なり専用のハードウェアであるTrueDepthカメラを必要とする機能です。



AppleはFace IDについて、他人によりロックが解除されてしまう確率は「100万分の1未満」と説明していますが、兄弟や13歳未満の子どもの場合、偶然ロックを解除できてしまう確率が高くなると説明しています。