ロシアのチップメーカーがArmアーキテクチャへのアクセスをイギリス政府によって禁止される

イギリス政府が2022年5月4日に、新たにロシアの63団体に対する経済制裁措置のリストを発表しました。その中で、ロシアの半導体企業である Baikal Electronics と MCST が、Armアーキテクチャへのアクセスを禁じられました。 Notice_Russia_040522_1.pdf chrome-extension://mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai/index.html UK sanctions Russian microprocessor makers, banning them from ARM https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/uk-sanctions-russian-microprocessor-makers-banning-them-from-arm/ イギリス政府は「この経済制裁の規定は、ロシアに対して、ウクライナの政情を不安定にする行為や、ウクライナの領土・主権・独立を弱めたり脅したりする行為をやめるように促すことを目的としています」と述べています。

・関連記事

Armが6年以上かけて開発したセキュリティ向上型アーキテクチャ「CHERI」対応のボード「Morello」を発表 - GIGAZINE



AMD幹部が「Armベースのチップを開発する準備はできている」とコメント - GIGAZINE



Armの中国合弁企業がArmからの独立を宣言、一部ライセンスや中国市場の顧客をそのまま横取り - GIGAZINE



NvidiaのCEOがメタバース・Arm買収・中国市場・半導体不足などについて語る - GIGAZINE



10年ぶりに登場したArmアーキテクチャの最新版「Armv9」を採用した新CPUが登場 - GIGAZINE



約4兆2000億円が動いたNVIDIAのArm買収にイギリス政府が「国家安全保障上の懸念」を理由に介入 - GIGAZINE

2022年05月09日 17時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.