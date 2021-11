ユーザーの信頼を得た後に「アップデートで徐々にマルウェアを配信する」という手法をとるアプリが発見される

口座管理アプリやSNSなどからユーザー情報を盗み出すマルウェア「バンキング型トロイの木馬」が、Google Playで配信されたアプリ群に仕込まれていたことが発覚しました。当該アプリは既に合計30万回以上ダウンロードされています。 Deceive the Heavens to Cross the sea — ThreatFabric https://www.threatfabric.com/blogs/deceive-the-heavens-to-cross-the-sea.html Google Play apps downloaded 300,000 times stole bank credentials | Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2021/11/google-play-apps-downloaded-300000-times-stole-bank-credentials/ この問題を報告したセキュリティ企業の ThreatFabric は、「Two Factor Authenticator」「Protection Guard」など該当するアプリ12件の名前を公開していますが、すでにGoogle Playからは削除されています。

・関連記事

世界で最も危険なマルウェア「Emotet」のネットワークを抹消すると警察組織が発表 - GIGAZINE



155億円もの身代金を奪ったランサムウェア「Ryuk」が用いる手法とは? - GIGAZINE



「CIAによって開発されたマルウェアを発見した」とサイバーセキュリティのカスペルスキーが発表 - GIGAZINE



累計1000万台超のスマートフォンから毎月数億円を詐取したマルウェア「GriftHorse」が報告される - GIGAZINE

2021年11月30日 14時05分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.